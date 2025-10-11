Malta, governo e opposizione uniti per affrontare la crisi del traffico

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro Robert Abela e il Leader dell’Opposizione Alex Borg hanno concordato che entrambe le parti del Parlamento devono collaborare per affrontare il crescente problema del traffico a Malta attraverso la creazione di un nuovo sistema di trasporto di massa.

L’intesa è stata raggiunta durante un incontro tenutosi presso la sede del Partito Nazionalista, il loro secondo incontro dopo le discussioni del mese scorso alla sede del Partito Laburista. Borg ha aperto la riunione sottolineando la necessità di unità su questioni nazionali che vadano oltre la politica di partito. Ha invitato il primo ministro a cooperare con l’Opposizione per progettare un piano di trasporto efficace che possa ridurre la congestione sull’isola.

Abela ha accolto l’appello alla collaborazione, affermando che occorre prima raggiungere un accordo sulla necessità o meno di un sistema di trasporto di massa e, in tal caso, su quale forma debba assumere. Ha descritto il progetto come il più grande investimento infrastrutturale nella storia di Malta e ha invitato l’Opposizione a partecipare al suo sviluppo. Abela aveva già parlato in precedenza di un possibile sistema metropolitano, con nuovi piani per il trasporto di massa attesi entro la fine dell’anno. Le proposte iniziali per una metropolitana sotterranea da 6,2 miliardi di euro con 25 stazioni erano state presentate prima delle ultime elezioni generali, ma successivamente accantonate e omesse dai bilanci nazionali.

