LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – In un incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino, il primo ministro maltese Robert Abela ha sottolineato la necessità non solo di interrompere le attività dei trafficanti di esseri umani, ma anche di lottare collettivamente affinchè i trafficanti siano assicurati alla giustizia. Robert Abela ha aggiunto che Malta si concentra sulla prevenzione degli arrivi e sulla lotta alla tratta di esseri umani. Durante i colloqui, Abela ha anche mostrato sostegno al dialogo e all’assistenza ad altri paesi del Mediterraneo come la Libia e la Tunisia. Abela ha affermato che Malta continuerà a sostenere la pace nelle Nazioni Unite. “Il fatto che il nostro Paese abbia ospitato la Formula di Pace in Ucraina, un incontro internazionale di alto livello per cercare la pace in Ucraina, e la risoluzione adottata da Malta al Consiglio di Sicurezza, continuano a dimostrare l’impegno di Malta per la pace in diverse regioni”, ha affermato Abela.

Il Primo Ministro maltese ha affermato che continuerà ad esserci una solida connettività con una rotta aerea nazionale che inizierà ad operare dal prossimo marzo. Entrambi i leader hanno parlato anche del settore energetico e della sostenibilità ambientale, con il Primo Ministro Abela che ha aggiunto: “Malta si sta adoperando per rendere il Mediterraneo un centro di energia pulita”. La Germania è il principale partner commerciale di Malta.

