Malta figura tra i nove Paesi dell’Unione europea a rischio sugli obiettivi di riduzione delle emissioni

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta figura tra i nove Stati membri dell’Unione europea che rischiano di non raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati per il 2030. È quanto emerge da un rapporto della Commissione europea.

Secondo Bruxelles, Malta, Germania e Irlanda presentano i maggiori divari previsti rispetto agli obiettivi al 2030, prima di considerare le flessibilità consentite dalla normativa europea. Il rapporto evidenzia inoltre che Malta dovrebbe registrare nel 2030 emissioni superiori rispetto ai livelli del 2005, sollevando interrogativi sui progressi del Paese nel rispetto degli impegni climatici.

La Commissione europea chiederà ai nove Stati interessati di presentare piani d’azione correttivi per accelerare l’attuazione delle misure e degli investimenti necessari alla riduzione delle emissioni. Oltre a Malta, i Paesi a rischio sono Austria, Germania, Irlanda, Lituania e Svezia. Il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, invierà una lettera ai governi interessati, chiedendo loro di presentare entro tre mesi piani concreti per riportare i rispettivi Paesi in linea con gli obiettivi stabiliti.

Il documento, pubblicato a margine della conferenza delle Nazioni Unite sul clima COP31, in corso in Turchia, analizza i progressi compiuti dagli Stati membri nell’attuazione dei rispettivi piani nazionali per la riduzione dei gas a effetto serra.

Dalla valutazione emerge che Italia, Croazia e Cipro hanno già superato gli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti per il periodo 2021-2025. Bulgaria, Grecia e Portogallo risultano invece i Paesi con le maggiori prestazioni rispetto agli obiettivi fissati per il 2030.

Nel complesso, le emissioni nette di gas serra dell’Unione europea sono diminuite dell’1,6% nel 2025 rispetto al 2024, secondo i dati provvisori diffusi da Bruxelles. Le emissioni del blocco comunitario risultano attualmente inferiori del 39% rispetto ai livelli del 1990. L’Unione europea punta a ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Le organizzazioni ambientaliste, tuttavia, criticano Bruxelles per aver progressivamente allentato negli ultimi due anni alcune normative climatiche che interessano le imprese, ritenendo che tali interventi possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi ambientali europei.

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(ITALPRESS).