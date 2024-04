LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il sistema giudiziario maltese è stato criticato ancora una volta, questa volta nel caso degli ‘El Hiblu 3’ – tre giovani migranti africani che hanno impedito un respingimento illegale verso la Libia mentre erano a bordo della petroliera El Hiblu, e sono invece accusati dalle autorità maltesi di aver condotto il sequestro di una nave commerciale, la El Hiblu, che aveva salvato loro e altri richiedenti asilo in mare. I migranti sostengono di aver fatto solo da interpreti, perché potevano comunicare con il capitano in inglese e francese. Il loro caso ha ricevuto attenzione internazionale ed è diventato il centro di campagne di sensibilizzazione a Malta e all’estero. L’ex presidente di Malta Marie Louise Coleiro Preca si è dichiarata “disgustata” dal modo in cui le autorità maltesi hanno ignorato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e hanno gettato i bambini in prigione. “Il caso di Amara, Kader e Abdallah è una chiara violazione dei diritti umani dei bambini”, ha detto Coleiro Preca durante una manifestazione a La Valletta davanti al tribunale per celebrare il cinque anni dal loro arresto. L’ex presidente è tra coloro che stanno chiedono ai pubblici ministeri maltesi di far cadere le accuse di terrorismo contro Amara Kromah, Kader Abdul e Abdalla Bari, che erano bambini quando erano arrestati e detenuti per la prima volta nel marzo 2019. I tre avevano 15, 16 e 19 anni mentre hanno riuscito a calmare una situazione di tensione a bordo della nave. Hanno trascorso mesi in prigione prima di ottenere la libertà su cauzione. Lo scorso novembre, il procuratore generale ha deciso di andare avanti e portare il caso in tribunale. Se giudicati colpevoli, rischiano il carcere a vita.(ITALPRESS).

Foto: Net News