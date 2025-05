Malta, estradato dall’Italia un rumeno accusato di furti di cellulari

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un cittadino rumeno di 34 anni, Iulian Dinca, è stato estradato dall’Italia su mandato d’arresto spiccato dalle autorità maltesi. L’uomo è accusato di una serie di furti di telefoni cellulari di alto valore che ha preso di mira diversi negozi a Malta.

Dinca, che ha dichiarato di essere meccanico di professione, è comparso in tribunale dopo essere stato arrestato a Roma in base a un mandato d’arresto europeo. I furti sono avvenuti nell’estate del 2023 e hanno portato al furto di telefoni cellulari per un valore di circa 180.000 euro, in negozi situati a Birkirkara e Hal Qormi.

Secondo l’accusa, gli autori hanno forzato gli ingressi dei negozi e in pochi secondi hanno svuotato interi scaffali. Dinca si è dichiarato non colpevole delle accuse. Tuttavia, la difesa non ha richiesto la libertà su cauzione, e l’imputato è stato trattenuto in custodia cautelare.

Le indagini della polizia sono proseguite per diversi mesi e hanno portato le autorità a ritenere che i furti siano stati compiuti da un gruppo organizzato di cittadini rumeni. L’arresto di Dinca segue quello di un altro cittadino rumeno di 27 anni, avvenuto lo scorso gennaio, che era stato estradato dalla Romania a Malta e che si trova tuttora in stato di arresto.

