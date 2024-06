LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Uno studio europeo suggerisce che le autorità maltesi dovrebbero elaborare le richieste di libertà di informazione in modo rapido e trasparente ed essere ritenute responsabili se non lo fanno. Il rapporto “Monitoring Media Pluralism in the Digital Era” pubblicato dal Centre for Media Pluralism and Media Freedom ha concluso la necessità “urgente” per le autorità maltesi di allineare le richieste di libertà di informazione alle migliori pratiche internazionali. “Le richieste di libertà di informazione devono essere affrontate in modo tempestivo e trasparente e, quando le autorità non lo fanno, dovrebbero essere ritenute responsabili”, afferma il rapporto. Il rapporto ha aggiunto: “l’accesso alle informazioni rimane una preoccupazione urgente a Malta, e non solo per i media critici del governo”. La difficoltà di accedere alle informazioni su questioni di interesse pubblico, come la spesa pubblica, ai fini di questa relazione è una testimonianza della cultura della segretezza e della mancanza di trasparenza, ha affermato. Valutando il diritto all’informazione nel paese come “ad alto rischio”, il rapporto ha affermato che era più a rischio rispetto all’anno scorso, evidenziando “la tendenza generale del governo a mettere da parte e ignorare i media critici”. Citando una lettera inviata al primo ministro Robert Abela l’anno scorso in cui il commissario del Consiglio d’Europa per i diritti umani Dunja Mijatovic ha criticato la “segretezza ingiustificata di Malta all’interno delle istituzioni statali”, il rapporto ha affermato che il rifiuto delle autorità di rilasciare informazioni ha sprecato il tempo dei giornalisti riducendo il valore delle notizie delle informazioni. Il rapporto Media Pluralism Monitor 2024 ha anche chiesto che i servizi di radiodiffusione pubblica escano dal controllo statale e che le emittenti politiche di partito “non godano più della posizione in cui ottengono un accesso privilegiato alle informazioni”. È stato anche segnalato l’uso dei social media da parte dei politici, che hanno detto che ha reso “facile” per loro di escludere i giornalisti e i media. Notando che il governo aveva una “posizione di leader” come acquirente di pubblicità su Facebook, il rapporto ha affermato che il layout dei contenuti dei social media ha reso difficile per distinguere dai contenuti delle notizie. Il rapporto ha valutato la redditività dei media a Malta come “ad alto rischio” e più rischiosa rispetto allo scorso anno, indicando l’uso dei social media come un fattore importante. Definendo “terribili” la rappresentanza delle minoranze e dell’uguaglianza di genere nei media, il rapporto ha evidenziato “problemi di squilibrio di genere, bassa visibilità delle minoranze e accesso limitato alle persone con disabilità”. Valutando la professione, i suoi standard e le sue protezioni come “a rischio medio”, il rapporto ha osservato che “molte voci” nel settore chiedevano maggiori protezioni per il giornalismo indipendente. Ha detto che gli “avvertimenti pubblici” dovrebbero essere emessi alle organizzazioni dei media che non osservano “equità e trasparenza” sulla sua scelta di esperti e su come rappresentano le minoranze. Nel complesso, la forza dei media a Malta è stata valutata come a “rischio medio”, con un punteggio di rischio del 37%. La Danimarca ha ottenuto il punteggio più alto (13%) seguito da vicino dalla Germania (16%), mentre la Turchia è arrivata in fondo al 75% ed è stata valutata come a “alto rischio” in quattro delle cinque categorie principali.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma