LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – La polizia di Malta ha pubblicato una foto di due cittadini marocchini fuggiti da un volo della Turkish Airlines che è stato dirottato a Malta a seguito di un’emergenza medica.

La polizia ha riferito che due uomini, di 28 e 34 anni, arrestati dopo essere fuggiti dall’aereo, sono stati riportati in Marocco. E’ stato loro vietato di tornare nell’area Schengen. Altri due passeggeri sono ancora in fuga.

Il giorno di Capodanno, un marocchino di 28 anni sul volo da Istanbul a Marrakech in Marocco, ha riferito di non stare bene, costringendo la compagnia a chiedere il permesso di atterrare a Malta. Il volo Turkish Airlines TK619 stava viaggiando da Istanbul a Marrakech quando il passeggero ha riferito di non sentirsi bene proprio mentre l’aereo si stava avvicinando alla Sicilia, spingendo a un dirottamento verso Malta.

Tuttavia, poco dopo l’atterraggio dell’aereo e l’equipaggio che stava lavorando per recuperare la valigia del passeggero malato, altri quattro passeggeri marocchini sono fuggiti dalla porta posteriore.

La polizia ha esortato chiunque abbia informazioni sui marocchini scomparsi a mettersi in contatto con le forze dell’ordine.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

