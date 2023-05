LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Dogana maltese ha intercettato 270 chili di cocaina in due container carichi di banane, in trasbordo dall’Ecuador alla Slovenia. I funzionari doganali hanno selezionato diversi container per la scansione ai raggi X, due dei quali hanno mostrato incongruenze. Gli agenti di polizia della Squadra antidroga e gli agenti della Dogana hanno scaricato il carico e recuperato 170 pacchetti da un container e altri 100 pacchetti dal secondo, del peso di 1 chilo ciascuno, e contenenti sospetta cocaina. I container erano in trasbordo dall’Ecuador a Capodistria in Slovenia. Il porto di Capodistria è considerato una delle rotte marittime più popolari per il traffico di droga. Bande criminali locali e straniere, soprattutto albanesi, operano nella città portuale e tra l’altro forniscono droga a clienti sloveni e italiani.

(ITALPRESS).

-foto Dogana di Malta-

