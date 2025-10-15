Malta, la disoccupazione giovanile è sotto alla media dell’Unione Europea

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il tasso di disoccupazione giovanile a Malta si è attestato al 9,2% nel 2024, ben al di sotto della media dell’UE del 14,9%, secondo i nuovi dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica (NSO). I dati relativi al periodo 2019-2024 mostrano progressi costanti in materia di occupazione ed istruzione.

La quota di giovani tra i 15 e i 24 anni non occupati, né inseriti in percorsi di istruzione o formazione (NEET) è scesa a un minimo storico del 7,6%, 1,6 punti percentuali sotto la media UE-27. Nel complesso, il tasso di occupazione per le persone tra i 15 e i 64 anni è salito al 79%, mentre il tasso di attività è passato dal 74,8% nel 2019 all’81,8% nel 2024, superando la media europea del 75,3%.

La partecipazione femminile è stata il principale motore di questa crescita, con un aumento dell’attività delle donne di 10,2 punti percentuali in cinque anni. L’attività maschile è cresciuta di 3,6 punti, ma il divario di genere resta 4,1 punti più ampio rispetto alla media UE, in particolare tra i lavoratori più anziani. Il tasso di disoccupazione complessivo è sceso al 3,2%, con tassi maschili e femminili entrambi inferiori ai livelli europei. Anche la disoccupazione di lunga durata è rimasta bassa, al 0,7%.

Il settore dei servizi continua a espandersi, rappresentando il 64,3% dell’occupazione totale, mentre gli indicatori sull’istruzione mostrano miglioramenti significativi. Il tasso di abbandono scolastico precoce è sceso al 9,5%, e la percentuale di giovani adulti con un titolo di istruzione terziaria ha raggiunto il 47,1%, superando la media europea.

