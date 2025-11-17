Malta destinata ad aumentare le emissioni mentre l’Ue riduce l’impronta di carbonio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è destinata per emettere nel 2030 più gas serra rispetto al 2005, risultando l‘unico Stato membro dell’UE a registrare un aumento complessivo, secondo il Climate Action Progress Report 2025 della Commissione europea.

Il documento stima che le emissioni maltesi cresceranno del 30% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030, superando il 40% in assenza di nuove politiche. Una traiettoria che contrasta nettamente con l’obiettivo imposto dall’UE di ridurre le emissioni del 19% nell’ambito dell’Effort Sharing Regulation, che comprende trasporti, edilizia, agricoltura, piccole industrie e rifiuti.

Le previsioni indicano che Malta mancherà il traguardo di 49 punti percentuali, il divario più ampio tra tutti i Paesi membri. Le autorità ricordano che il target iniziale di riduzione del 36% era stato abbassato al 19% dopo le trattative con la Commissione europea. La Climate Action Authority ha evidenziato i progressi in termini di efficienza: le emissioni pro capite sono diminuite del 44% dal 2005, meglio della media UE pari al 34%. Le emissioni per unità di PIL sono calate dell’81,6%, contro il 61,9% registrato a livello europeo.

“Malta punta a ridurre le emissioni del 40% entro il 2030, grazie soprattutto a una riduzione prevista del 77% nella produzione di energia”, ha dichiarato l’autorità, pur riconoscendo le difficoltà persistenti nei settori dei trasporti e dell’edilizia. Nel complesso, le emissioni dell’UE sono inferiori del 20% rispetto al 2005, con un obiettivo del 40% entro il 2030.

Il rapporto segnala inoltre che Malta ha adottato il minor numero di politiche climatiche tra gli Stati membri, pur precisando che la quantità di misure non equivale necessariamente a maggiore ambizione. Nonostante le difficoltà, Malta ed Estonia sono stati gli unici Paesi a identificare tutti i progetti previsti dal Just Transition Fund dell’UE.

