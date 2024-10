LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha individuato due siti adatti per i parchi eolici tra i sei iniziali nella zona economica esclusiva di Malta. Tuttavia, non ha specificato dove si trovano i siti selezionati perché sono necessari ulteriori studi in loco per ridurre i rischi tecnici e le incertezze.

Si prevede che le pale eoliche inizieranno a girare nel 2030 e il parco eolico genererà 300 megawatt. A titolo di confronto, l’interconnettore tra Malta e la Sicilia genera 200 megawatt e i due impianti GNL generano 200 e 150 megawatt.

Il ministro dell’Energia Miriam Dalli ha dichiarato al parlamento che sono in corso i lavori preparatori per una richiesta di investimenti in parchi eolici offshore.

Dopo l’identificazione di sei siti nella politica nazionale per l’implementazione di energia rinnovabile offshore, gli esperti tecnici hanno condotto ulteriori studi per determinare la loro fattibilità tecnica ed economica con il minimo impatto ambientale. Sono state prese in considerazione varie questioni, tra cui l’idoneità della tecnologia disponibile in base alla profondità del mare.

I siti erano stati selezionati e, dopo una gara d’appalto, uno sarebbe stato utilizzato per l’energia eolica. I risultati degli studi geofisici sarebbero stati allegati alla gara d’appalto.

L’anno scorso sei aziende internazionali nel settore dell’eolico offshore hanno mostrato interesse per la politica di Malta sulle energie rinnovabili offshore. Erano tra le 64 entità e persone che hanno presentato le loro opinioni sulla Politica nazionale per lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore quando è stata aperta al pubblico per la consultazione.

La prima politica nazionale di Malta per le energie rinnovabili offshore è stata annunciata nell’agosto dell’anno scorso, con piani per avere i primi parchi eolici o solari galleggianti situati tra 12 e 25 miglia nautiche da Malta.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

