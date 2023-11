LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato il più alto aumento delle emissioni di gas serra in tutta l’UE. Secondo uno studio di Eurostat, Malta ha registrato un aumento del 7,7% delle emissioni di gas serra nel 2023 rispetto al secondo e stesso trimestre del 2022.

Lo studio ha esaminato queste emissioni nel secondo trimestre del 2023 e le ha confrontate con lo stesso trimestre del 2022 e ha anche considerato dati socioeconomici trimestrali – come il prodotto interno lordo (PIL) e l’occupazione – insieme alle emissioni di gas serra. L’UE ha registrato un calo del 5,3% rispetto al 2022 mentre il suo PIL è rimasto più o meno stabile con una variazione minore di un aumento dello 0,05% nel 2023.

Oltre ai gas serra, anche Malta ha registrato un aumento del PIL del 3,9% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

Malta è stata seguita dalla Lettonia al 4,5%, l’Irlanda al 3,6%, la Lituania al 3,0, Cipro all’1,7% e la Croazia all’1,0%. Nel frattempo, anche Croazia, Cipro e Lituania hanno registrato aumenti del PIL – 2,6%, 2,2% e 0,7% rispettivamente.

Le maggiori riduzioni dei gas serra sono state registrate in Bulgaria con -23,7%, Estonia con -23,1% e Paesi Bassi con -10,3%.

Dei 21 membri dell’UE che hanno ridotto le proprie emissioni, 10 hanno registrato un calo del PIL: l’Estonia, l’Ungheria, Lussemburgo, la Svezia, l’Austria, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Finlandia, la Germania e i Paesi Bassi. L’Italia ha mantenuto il Pil allo stesso livello del secondo trimestre del 2022 e ha ridotto le emissioni di gas serra.

Dieci paesi dell’UE; la Danimarca, la Francia, il Belgio, la Slovenia, la Slovacchia, la Bulgaria, il Portogallo, la Spagna, la Romania e la Grecia sono riusciti a ridurre le emissioni aumentando al contempo il proprio PIL.

