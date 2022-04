LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese è stato avvertito per l’ultima volta dalla Commissione europea sul regime del “passaporto d’oro” prima di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea.

La commissione ritiene che la concessione della cittadinanza dell’UE in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, senza alcun legame effettivo con lo Stato membro interessato, violi il diritto dell’UE.

Tuttavia, il primo ministro maltese Robert Abela si rifiuta di abolire lo schema e ora il governo maltese ha due mesi per rispondere alla Commissione europea.

In seguito all’invasione russa dell’Ucraina, Malta ha recentemente sospeso lo schema del “passaporto d’oro” per i cittadini russi e bielorussi. “Sebbene questo sia stato un passo positivo, Malta continua a gestire il programma per tutti gli altri cittadini e non ha espresso alcuna intenzione di fermarlo”, ha affermato la commissione. Insistendo sul fatto che i valori europei non sono in vendita, la Commissione europea ha anche affermato che i programmi di cittadinanza per investitori minano l’essenza della cittadinanza dell’UE e hanno implicazioni per l’Unione.

Dopo la decisione dello scorso mese dal governo bulgaro di abolire il suo schema, Malta e Cipro sono gli unici due paesi dell’UE a vendere i passaporti. La cittadinanza dell’UE conferisce automaticamente il diritto alla libera circolazione delle persone, all’accesso al mercato interno dell’UE e al diritto di voto alle elezioni europee e locali.

(ITALPRESS).

