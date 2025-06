Malta chiede un accelerazione sull’allargamento dell’Ue

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS/MEDNEWS) – Il vice primo ministro e ministro degli Affari Esteri e del Turismo di Malta, Ian Borg, ha sollecitato un’accelerazione degli sforzi per l’allargamento dell’UE, in occasione del 70º anniversario della Conferenza di Messina.

Intervenendo all’evento ospitato dall’Italia, Borg ha sottolineato che, nell’attuale contesto di alleanze mutevoli e crescenti minacce alla sicurezza, l’espansione dell’Unione è una priorità strategica. “L’allargamento dell’UE non è solo un’opzione; è una necessità. Dobbiamo garantire che il processo venga portato a termine in modo efficace”, ha dichiarato. Malta, da sempre sostenitrice di un rafforzamento dei legami europei, ha colto l’occasione per ribadire l’importanza di mantenere lo slancio nel processo di allargamento, che negli ultimi anni ha ritrovato nuova energia dopo un lungo periodo di stallo.

Borg si è rivolto ai ministri e ai rappresentanti dei Paesi candidati all’adesione all’UE, tra cui Albania, Ucraina e Serbia, sottolineando che le loro riforme e aspirazioni in corso sono riconosciute. “Fate parte della famiglia europea”, ha affermato, invitando a una responsabilità condivisa tra l’UE e i Paesi aspiranti. Ha accolto con favore i piani della Commissione Europea per le revisioni delle politiche di pre-adesione, definendoli essenziali per rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione e rispondere alle esigenze dei cittadini. Malta ha inoltre sostenuto la necessità di compiere passi verso un’integrazione graduale, che permetta ai cittadini dei Paesi candidati di percepire concretamente i benefici dell’adesione all’UE già nelle fasi iniziali del processo.

