LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è stato invitato dal ministro degli Esteri maltese Ian Borg per un discorso in videocollegamento davanti al parlamento maltese. Durante una telefonata con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, Borg ha confermato di aver chiesto al suo omologo di considerare la possibilità che il presidente Zelenskyy si rivolga al parlamento maltese dopo l’inaugurazione della 14a legislatura prevista per il 7 maggio. Il ministro degli Esteri ucraino ha mostrato gratitudine per quanto sta facendo Malta con aiuti umanitari, interventi medici e l’accoglienza dei rifugiati ucraini. Durante la telefonata, Borg ha spiegato anche l’impegno di Malta per le sanzioni alla Russia. Ha anche parlato della questione dell’espulsione dei diplomatici russi in seguito alla dichiarazione della scorsa settimana: Malta, infatti, non espellerà alcun diplomatico russo ma invece congelerà la richiesta da parte russa di schierare più personale diplomatico a Malta. Nella conversazione con Kuleba, Borg ha affermato che la sua controparte ha capito le motivazioni.

(ITALPRESS).

