LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Secondo Eurostat, Malta ha una delle percentuali più alte di persone con un basso livello di istruzione nell’Unione Europea, nonostante la spesa per l’istruzione sia molto elevata. Secondo l’agenzia statistica dell’UE, il 40,8% della popolazione maltese ha un livello di istruzione inferiore a quello secondario superiore. Gli unici altri Stati membri dell’UE con statistiche simili sull’istruzione sono il Portogallo, l’Italia e la Spagna con il 46,2%, 41,7% e 40,1% delle rispettive popolazioni con bassi livelli di istruzione. I dati Eurostat mostrano che il 31,1% della popolazione maltese ha conseguito un’istruzione media, che comprende l’istruzione secondaria superiore e post-secondaria non terziaria. In quasi tutti i paesi, ci sono più persone con credenziali di livello medio con un orientamento professionale piuttosto che con un orientamento generale. A Malta non è stato così. “La misura in cui tali qualifiche prevalgono in un paese riflette sia i sistemi educativi nazionali che i mercati del lavoro”, ha osservato Eurostat. Secondo i dati Eurostat, il 28,1% dei maltesi ha un alto livello di istruzione, comprese le persone che hanno frequentato università e altri istituti di istruzione terziaria. I dati rilevano inoltre che Malta, insieme a Danimarca e Lussemburgo, si distingue per la differenza dei livelli di istruzione tra uomini e donne, dove la differenza è superiore al 7% a favore delle donne. Un rapporto della Commissione europea del 2023 sull’istruzione e la formazione maltese rileva la discrepanza tra la spesa per l’istruzione e i suoi risultati. Il rapporto rileva che la spesa di Malta per l’istruzione e la formazione nel 2021 è stata pari al 12,7% della spesa pubblica totale, diventando la terza più alta nell’UE. La Commissione ha osservato che ciò dimostra “l’importanza relativa e il peso del settore dell’istruzione rispetto ad altri settori della spesa pubblica”. Nonostante ciò, lo stesso rapporto evidenzia che i risultati scolastici di Malta sono “ancora al di sotto della media dell’UE”.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma