Malta apre al mercato cinese con il primo accordo sul pesce selvatico

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha firmato il suo primo accordo con la Cina per l’esportazione di prodotti ittici provenienti da pesca selvatica. L’intesa è stata raggiunta durante una visita ufficiale in Cina del ministro maltese della Pesca, Anton Refalo, che ha incontrato Meijun Sun, ministro dell’Amministrazione Generale delle Dogane cinese.

L’accordo garantisce ai prodotti ittici maltesi pescati in mare aperto un accesso diretto al mercato cinese, uno dei più grandi al mondo. Refalo ha dichiarato che questo sviluppo apre “un nuovo capitolo” per i pescatori maltesi, offrendo nuove opportunità di reddito, prezzi migliori e un riconoscimento internazionale per la qualità dei prodotti. Ha inoltre sottolineato che la presenza di Malta alla China International Import Expo ha dimostrato che i prodotti agricoli e ittici del Paese possono competere a livello globale.

“La qualità, la genuinità e la passione dei nostri produttori vengono notate dai consumatori e dagli investitori internazionali”, ha aggiunto Refalo, sostenendo che Malta può avere un ruolo significativo quando lavora con “visione e determinazione”. Durante la visita, i funzionari maltesi hanno tenuto ulteriori incontri a Shanghai e con l’Associazione del Popolo per la partnership con Paesi stranieri per discutere una cooperazione più ampia e future opportunità di esportazione.

(ITALPRESS).