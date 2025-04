Malta al primo posto Ue per afflusso pro capite di migranti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato il più alto afflusso di migranti pro capite nell’Unione europea nel 2023, con circa 76 immigrati ogni 1.000 residenti, secondo i dati più recenti di Eurostat. Questo segna un tasso superiore del 75% rispetto a qualsiasi altro Stato membro dell’Ue. Malta ha superato Cipro, che ha registrato 43 nuovi immigrati ogni 1.000 persone, e Lussemburgo, con 40. Spagna e Irlanda hanno seguito, con circa 26 immigrati pro capite. All’estremo opposto, Slovacchia, Francia e Italia hanno registrato i livelli più bassi di immigrazione.

Il rapporto di Eurostat fornisce dati per tutti gli Stati membri dell’Ue, sebbene avverta che alcuni risultati si basano su dati provvisori o escludono alcuni gruppi come i richiedenti asilo o i rifugiati ucraini. Malta, tuttavia, ha fornito dati completi per l’anno, con l’80% dei suoi nuovi immigrati provenienti da Paesi al di fuori dell’Unione europea, un gruppo spesso definito “cittadini di paesi terzi” (Tcns).

Questa percentuale è inferiore a quella dei Paesi dell’Ue come la Repubblica Ceca, la Lituania e l’Irlanda, dove oltre l’80% degli immigrati proveniva da paesi non Ue. Una parte significativa dei migranti a Malta, circa un quinto, proveniva da altri Stati membri dell’Ue. Tuttavia, questa percentuale è ben al di sotto del 86% degli immigrati del Lussemburgo che provenivano dall’interno dell’Ue e del 58% della Slovacchia. In totale, l’Ue ha visto più di 4,3 milioni di migranti non Ue nel 2023, rispetto a 1,5 milioni di migranti tra i Paesi Ue.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).