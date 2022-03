LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Durante questi ultimi due giorni, decine di ucraini sono arrivati a Malta dopo essere stati costretti a lasciare il loro paese a causa dell’invasione russa. All’aeroporto internazionale di Malta tanti i parenti in attesa dei loro cari.

Una donna ucraina ha descritto la situazione nel suo paese come orribile, per i traumi mentali e fisici causati dai combattimenti e dal risveglio ogni mattina per le esplosioni e i bombardamenti. Ha aggiunto che insieme ad altri in fuga dalla guerra è stata rimasta 12 ore al confine con la Polonia.

Una sedicenne ha riferito che suo fratello si è arruolato nell’esercito per combattere le forze russe e che altri parenti sono rimasti in Ucraina. Ha poi aggiunto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è un eroe, ma ha aggiunto: “Molti bambini stanno morendo per niente. Molti bambini sono anche diventati orfani”.

Intanto, altri rifugiati ucraini dovrebbero arrivare la prossima settimana. Funzionari del governo maltese hanno confermato che dalla Polonia arriveranno altre dieci famiglie, per un totale di 30 persone.

Organizzazioni non governative hanno chiesto donazioni per le famiglie ucraine che sono in difficoltà. La comunità ucraina è riuscita a raccogliere grandi quantità di beni essenziali che nei prossimi giorni verranno inviati in Ucraina. Anna Syurma, che è l’assistente del Consolato ucraino a Malta, ha ringraziato i maltesi per la loro generosità.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com