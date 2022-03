LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Dopo che Malta è stata inserita dalla Federazione Russa nella lista delle nazioni “ostili”, il Primo Ministro Robert Abela ha confermato che il governo sta prendendo tutte le precauzioni necessarie contro gli attacchi informatici.

“L’agenzia maltese dell’informatica è pronta all’eventualità di un attacco”, ha confermato il premier maltese.

Nel frattempo, il primo ministro maltese Abela ha aggiunto che anche Malta si sta preparando alla probabile crisi alimentare ed energetica a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

Ha rassicurato che il paese è ben preparato per il previsto aumento dei prezzi internazionali di cibo ed energia, come aveva fatto nei mesi precedenti per mitigare l’aumento dei prezzi del gas.

Abela ha anche dichiarato che il suo governo intraprenderà un’azione immediata contro i cittadini russi con passaporto maltese a causa delle sanzioni internazionali. “Al momento nessun cittadino maltese figura nell’elenco”, ma ha aggiunto che “se nell’elenco sono inclusi i russi con passaporto maltese, Malta può revocare la cittadinanza”.

Questa settimana, Robert Abela parteciparà a un vertice convocato dalla presidenza francese del Consiglio dell’UE, con il leader laburista che afferma che nonostante che Malta sia nel mezzo di una campagna elettorale “la priorità è di adempiere ai doveri da primo ministro”.

(ITALPRESS).

