MALTA, ABELA “PRIORITÀ RIFORME ISTITUZIONALI”

Le riforme istituzionali sono una priorità assoluta per migliorare lo stato di diritto e il buon governo di Malta. Lo ha ribadito il neo primo ministro Robert Abela, nel suo primo discorso ai membri del corpo diplomatico dopo essere entrato in carica. Riferendosi alle relazioni di Malta con l’Unione Europea, Abela ha spiegato di essere pronto a collaborare con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il primo ministro ha fatto riferimento ai diritti civili a Malta e ha affermato che il paese ha rafforzato la sua posizione nella graduatoria di Rainbow Lesbian and Gay Association-Europe. Il primo ministro maltese ha parlato anche della crisi in Libia, spiegando che “solo attraverso iniziative diplomatiche e non militari ci sarà una soluzione”. “Malta continua a sottolineare la necessità di un cessate il fuoco completo e durevole, l’effettiva attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che impone un embargo sulle armi alla Libia e il rafforzamento del mandato della missione di sostegno delle Nazioni Unite – ha aggiunto -. Dobbiamo ottenere risultati, a vantaggio innanzitutto del popolo libico e per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità della regione”.

Abela ha poi aggiunto che sotto la sua guida Malta nel Mediterraneo sarà un costruttore di ponti tra i paesi e svolgerà un ruolo attivo nei consessi internazionali. Riguardo al Medio Oriente, “Malta ribadisce la sua posizione che dà sostegno alla soluzione di due stati, Israele e Palestina”, ha aggiunto il primo ministro, che sulla Siria ha parlato dell’importanza di garantire l’unità e la sovranità territoriale dello Stato e il benessere del popolo.

(ITALPRESS/MNA).