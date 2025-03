Malta, Abela “Non investiremo in armi da guerra”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta non investirà nè prenderà in prestito denaro per acquistare armi da guerra. Il piano per la Difesa comune presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula van der Leyen aumenterà la spesa per il comparto ed stato adottato all’unanimità, anche da Malta. Ciononostante il primo ministro maltese Robert Abela ha dichiarato che il suo Paese non intende riarmarsi.

“Guidato dal principio di neutralità, il nostro paese non crede che la soluzione alle guerre siano le armi”, ha detto Abela, evidenziando la necessità di agire su vari aspetti della sicurezza e della difesa, tra cui quella informatica, le minacce ibride e la sicurezza delle infrastrutture critiche.

Abela ha insistito sul fatto che le decisioni prese a livello UE dovrebbero essere inclusive, in modo da non escludere Paesi come Malta che non vogliono investire in armi. “Dobbiamo costruire un’Europa più forte e sovrana, che protegga la sua sicurezza pur rimanendo una forza di pace – ha aggiunto -. Ma dobbiamo farlo in modo responsabile, inclusivo e nel pieno rispetto dei nostri valori e delle realtà di tutti gli Stati membri”.

Il primo ministro maltese ha detto al vertice UE che, mentre Malta riconosce le sfide legate alla sicurezza dell’UE, la strada da seguire deve dare priorità al dialogo e alla diplomazia.

Durante il vertice di giovedì, Abela ha chiarito la posizione di Malta: “Non utilizzeremo questo denaro per acquistare armi e munizioni di distruzione. Altri possono scegliere di investire in armi. Questa è una loro decisione, mentre a noi è stata data la garanzia che possiamo restarne fuori. Non saremo inoltre responsabili del prestito di quel denaro”, ha affermato.

“Investiremo nella pace. E continueremo a investire nelle persone e a offrire il nostro paese per ospitare discussioni di pace”, ha spiegato il premier.

Nel frattempo, l’opposizione nazionalista ha accusato il premier maltese di aver cambiato la sua posizione sulla questione tre volte: “Abela ha fatto ancora una volta ciò per cui è ben noto: un’altra inversione a U, o meglio un’inversione completa di 360 gradi, lasciando Malta senza direzione”.

– Foto ufficio stampa primo ministro Robert Abela –

(ITALPRESS).