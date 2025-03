Malta, Abela conferma partecipazione a missione Ue per l’Ucraina

(MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta sta partecipando a una missione dell’Ue Eumam per addestrare e fornire equipaggiamenti alle truppe ucraine. Lo ha confermato il primo ministro Robert Abela in un’audizione parlamentare che ha visto al centro i risultati dell’ultimo Consiglio europeo a Bruxelles.

Durante il dibattito parlamentare, il deputato Darren Carabott ha chiesto ad Abela di chiarire se Malta fosse coinvolta nella missione dell’Ue, che nelle intenzioni di Bruxelles mira a fornire un sostegno politico, militare, finanziario e umanitario sostanziale all’Ucraina, compresa un’assistenza alle Forze armate. Abela ha precisato che il coinvolgimento di Malta consiste nell’aver inviato un membro delle Forze armate di Malta (Afm) come “ufficiale di collegamento tra il Regno Unito, che gestisce l’addestramento, e l’Ue”.

Il premier ha sottolineato che questo ruolo è principalmente amministrativo e che Malta non è direttamente coinvolta nel processo di formazione militare. Nonostante Malta faccia parte della missione dell’Ue a supporto dell’Ucraina, Abela ha ripetutamente dichiarato che “l’Ucraina non può vincere questa guerra”.

Il primo ministro ha osservato che “l’idealismo è idealismo, e il realismo è realismo“, in riferimento all’invasione russa. All’inizio di questo mese, Abela ha espresso la sua convinzione che “l’investimento in armi, carri armati e munizioni non può porre fine alla guerra”, affermando che “l’unica soluzione duratura è la pace”.

Tuttavia, Abela ha votato a favore di un’iniziativa volta ad aumentare i fondi per il riarmo dell’Europa e rafforzare la difesa collettiva dell’Ue. Il premier maltese anche sostenuto le conclusioni del Consiglio europeo che hanno ribadito il sostegno all’Ucraina, anche tramite la fornitura di armi, posizione questa non condivisa dall’Ungheria.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).