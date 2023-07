LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Ong internazionale Alarm Phone ha confermato di aver stabilito un contatto con 28 migranti su una barca in difficoltà nella zona di ricerca e salvataggio di Malta. La Ong ha affermato che la barca si muove lentamente e la comunicazione è difficile. Alarm Phone ha aggiunto che le autorità sono allertate e ha confermato che la nave mercantile Vos Triton è nelle vicinanze, ma non sono ancora arrivati i soccorsi. Nel frattempo, un membro dell’equipaggio della Ong Sea Watch ha parlato di quella che è stata descritta come “l’intercettazione scioccante di un caso di emergenza da parte della nave della milizia della Libia orientale Tareq Bin Zeyad la scorsa settimana”. Il membro dell’equipaggio ha affermato che l’equipaggio a bordo della nave libica ha preso in giro l’equipaggio di Seabird 2 mentre assisteva ai libici che eseguivano un respingimento illegale di 250 migranti su una barca sovraffollata nonostante le forze armate maltesi che erano a bordo di un aereo militare avessero esortato i libici a non farlo. Tuttavia, i migranti sono stati riportati in Libia, sono stati derubati di tutti i loro effetti personali e imprigionati.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma