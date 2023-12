LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Due gruppi di migranti sono stati salvati dall’organizzazione umanitaria tedesca Sea Eye e stanno navigando verso il porto di Brindisi.

Un totale di 106 persone sono state salvate dall’equipaggio della nave di salvataggio in mare Sea Eye 4 nella regione di ricerca e salvataggio di Malta. Le due imbarcazioni sono state avvistate dall’equipaggio della nave e i casi di emergenza si sono verificati nella zona di ricerca e salvataggio maltese, a sud di Lampedusa. Il capo missione della nave ha quindi informato le autorità competenti.

Tra i soccorsi ci sono 40 minori, alcuni dei quali hanno cinque e sei anni ed sono accompagnati dai genitori. Due minori non accompagnati di 13 e 14 anni provenienti dalla Guinea e dal Mali sono fuggiti da soli.

Le persone a bordo di entrambe le imbarcazioni hanno dichiarato di essere fuggite verso l’Europa dalla Tunisia martedì notte. Erano fuggiti, tra gli altri, dall’Eritrea, dal Guinea, dal Camerun, dal Mali, dalla Gambia e dal Senegal. La nave carica di migranti dovrebbe attraccare a Brindisi venerdì pomeriggio.

Nour Hanna, un medico volontario a bordo, ha confermato che nessuno dei migranti si trovava in una situazione medica critica.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]