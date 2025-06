PALERMO (ITALPRESS) – Malore sul palco per Victor Willis, 73 anni, cantante dei Village People. La band si stava esibendo al Teatro di Verdura per il Sicilia Jazz Festival, quando Willis si è accasciato al suolo. Immediati i soccorsi, l’artista è stato portato in ambulanza all’ospedale Villa Sofia, dove sono in corso accertamenti. Il concerto è stato sospeso. Ad assistere al festival era presente anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).