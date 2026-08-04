Malagò il più citato su radio e tv negli ultimi 7 giorni

MILANO (ITALPRESS) – Giovanni Malagò è il personaggio più citato negli ultimi 7 giorni sulle radio e tv italiane: il presidente della FIGC, nell’occhio del ciclone per la nomina del nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di calcio, è stato nominato 1.175 volte. Il dato emerge dal monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato; Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali emittenti televisive e radiofoniche, nazionali e locali, nel periodo compreso fra lunedì 27 luglio e domenica 2 agosto.

Malagò ha superato Giorgia Meloni (1.114), che ha visitato i cantieri della Torino-Lione in val di Susa dopo gli scontri dei giorni precedenti e, in seguito alla crisi dei migranti a Ceuta, ha disposto la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, e Donald Trump (1.069), che il 1° agosto ha annunciato di avere sospeso un massiccio attacco militare all’Iran.

Al di là del risultato di Malagò, la nomina del nuovo ct ha tenuto comunque banco sui mezzi di informazione: lo conferma la presenza nella top ten di Mediamonitor.it di altri quattro protagonisti della vicenda, a cominciare da Paolo Maldini, quarto con 1.007 menzioni; l’ex calciatore milanista, dimessosi da Direttore Tecnico dopo che il caso Fonbet aveva fatto saltare la nomina a ct di Andrea Pirlo, precede proprio Pirlo (5° posto, 986 citazioni), oltre al nuovo Direttore Tecnico, Claudio Ranieri, e al nuovo ct Roberto Mancini, i quali sono rispettivamente al sesto e settimo posto, con 881 e 865 menzioni.

Ottavo posto per Sergio Mattarella (840): il Presidente della Repubblica, durante la consueta Cerimonia del Ventaglio, ha toccato diversi punti “caldi” della cronaca e della politica e, in concomitanza con l’anniversario della strage di Bologna, ha parlato di “strategia neofascista del terrore”. La nona posizione è appannaggio di Franco Baresi (560 citazioni), il difensore bandiera del Milan scomparso il 31 luglio, mentre in coda alla classifica troviamo don Antonio Mazzi (527), fondatore della comunità Exodus, anch’egli scomparso il 31 luglio.

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(ITALPRESS).