Malagò “I Giochi sono stato uno spot formidabile per il nostro Paese. Standing ovation dal Cio, non è banale”

MILANO (ITALPRESS) – “Qual è la mia risposta a chi non voleva i Giochi? Sono gli atti, i risultati. Sono stati anni complicati, non ci giriamo intorno, non ci siamo nascosti dietro agli alibi. Quando le cose vanno bene, tutto passa in secondo piano, anche la stanchezza. La sessione odierna del Cio ci ha tributato una standing ovation, si sono alzati tutti in piedi, non mi sembra una cosa banale”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò durante la conferenza stampa di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “La stragrande parte degli italiani credeva in questo progetto, spesso si sente di più chi ha qualcosa contro. Penso che sia stato uno spot formidabile del nostro Paese. Ci sono due soggetti che non sono stati sufficientemente nominati: il primo riguarda due Ministeri, quello degli Interni e della Difesa, ci hanno dato un gran supporto. Poi ringrazio Christophe Dubi (Olympic Games Executive Director), senza di lui questi Giochi non avrebbero avuto questo successo”.

Sulla possibilità di avere prossimamente le Olimpiadi estive in Italia: “Penso che sia giusto non trattare l’argomento, poi vediamo lo scenario, anche sulle base di alcune situazioni che si potranno creare”.

