Malagò: “Brignone portabandiera a Milano-Cortina? Ora è prematuro”

MILANO (ITALPRESS) - "Brignone portabandiera? Bisogna vedere esattamente chi dovrà assumersi la responsabilità di valutare chi farà il portabandiera. È sbagliato esprimersi ora. È indubbio che ciò che sta facendo Brignone è straordinario sotto tutti i punti di vista, siamo orgogliosi di lei". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della conferenza stampa per il 'One year to go' per le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. pia/glb/mca2