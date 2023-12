ROMA (ITALPRESS) – “A Parigi 2024 per fare meglio di Tokyo serve che arrivino risultati nuovi, da sport diversi, quelli che nel 2023 si sono messi nelle condizioni di vincere”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, presso la palestra monumentale del Coni, al Foro Italico. “Nella vita i numeri non sempre dicono tutto, ma nello sport dicono quasi tutto. Veniamo da un triennio 2021-2022-2023 nel quale in modo chiaro non si sono mai avuti risultati così importanti, parliamo di sport olimpici ma anche di sport che non sono nel programma al cinque cerchi”, ha ricordato ancora il numero uno del Coni. “Le 48 Federazioni italiane includono 382 discipline. E l’Italia è in assoluto il Paese che prova a essere più competitivo in tutte queste discipline, questa è la forza del Paese che all’esterno cercano in qualche modo di emularci e copiarci, un modello che è tutto nostro. E’ la nostra forza – ha concluso Malagò – e a mio avviso anche la nostra debolezza. Ma è questo che ci consente nella nostra storia di vincere anche medaglie in discipline insospettabili. Penso che lo sport sia questo, ma penso che ogni anno sia sempre più complicato, ma non è l’occasione giusta per raccontare il perchè”.

