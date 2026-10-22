Majorino annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Milano

MILANO (ITALPRESS) – Il capogruppo del Pd in Lombardia Pierfrancesco Majorino ha annunciato ufficialmente durante un punto stampa al Teatro della quattordicesima la sua candidatura a sindaco di Milano. “Sono convinto che in questa città si debba aprire una nuova fase del centrosinistra, con grande orgoglio rispetto a tante cose che sono state fatte molto positivamente in questi quindici anni”, ha detto.

“Io credo che intanto questo tema lo debba sciogliere la coalizione, quindi i partiti della coalizione tra cui evidentemente quello di cui faccio parte. Si sa che ho sempre

fatto il tifo per le primarie, è ovvio che vanno fatte in tempi certi“, ha spiegato.

“Penso che dobbiamo creare un progetto progressista sulla sicurezza che tiene assieme l’efficacia del presidio sul territorio, il sostegno all’operato delle forze dell’ordine e la prevenzione, la coesione sociale, l’inclusione, tutte cose queste ultime che vengono totalmente cancellate in questi giorni dalla campagna del Governo – ha proseguito -. Il comune dovrà da una parte fare le proprie azioni e sviluppare i propri interventi, dall’altra però, sapendo che la sicurezza riguarda innanzitutto la responsabilità del Governo, farsi sentire a Roma”. “Poi – ha evidenziato Majorino – io sono convinto che, quando governeremo e governerò, ci sarà un Governo di centrosinistra, quindi – ha concluso – ci sarà un dialogo rafforzato e più facile, però avremo bisogno di farci sentire sempre”.

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