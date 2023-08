MILANO (ITALPRESS) – “Mi sveglio ogni mattina per lavorare, per essere il migliore. Quando finisce l’allenamento devo essere migliore dei miei compagni. Quando c’è una partita, la mia squadra deve vincere, se non lo fa è un problema. E’ così che penso di potermi mantenere a certi livelli”. Mike Maignan, portiere del Milan, si racconta in una chiacchierata col rapper francese Ninho a “ESN Talks”, partendo dall’infanzia (“Non volevo fare il portiere, era noioso, guardi gli altri giocare, non ti diverti e ti fa rabbia”) fino al presente, al suo modo di gestire la pressione: “Entro in campo determinato, so che devo fare il mio lavoro e che se do il massimo non mi può succedere nulla, blocco tutto, i commenti negativi, quello che dice la stampa”. “La gente dice che sono il migliore? Onestamente per quanto mi riguarda non è cambiato nulla, anzi, lavoro tre volte più di prima – continua – Mi concentro sui dettagli, e poi diventa più un lavoro mentale in cui in ogni situazione cerco di essere due-tre secondi avanti. Quando un giocatore ha la palla so di avere tutte le soluzioni: o tira sul palo, o crossa, o dribbla. E non mi metto sotto pressione più di tanto”. “Nelle partite in cui possiamo perdere 2-1, prendo due gol e non posso fare nulla ma penso sempre a cosa avrei potuto fare – è la filosofia di Maignan – Se ho commesso un errore, mi siedo davanti al pc e guardo il video, guardo ogni dettaglio e, una volta analizzato il mio errore, guardo dove è stato commesso l’altro errore, se ha sbagliato qualcun altro e penso a cosa avrei dovuto dirgli perchè non lo commettesse. Sono questi piccoli dettagli che fanno di me quello che sono oggi”. Le critiche “mi infastidiscono, alle 23 mi alzo e vado in palestra e mi alleno anche se è il terzo allenamento della giornata. Quello che dice di me la gente non mi interessa ma non mi piace dare ragione”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]