MILANO (ITALPRESS) – Incidente mortale sul lavoro intorno alle 12.30 nel centro di Magenta in via Garibaldi 51. A causa del crollo parziale del tetto dove si stavano effettuando lavori di ristrutturazione, un operaio di 36 anni di origini albanesi è precipitato dal vano scale per cause ancora da accertarsi. L’uomo, insieme ad altri due soci, era titolare dell’Impresa Pisoni Costruzioni srl che stava effettuando lavori di ristrutturazione del tetto dell’edificio. I condomini delle altre abitazioni sono rimasti all’interno delle abitazioni. Sul posto stanno lavorando una quindicina di vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Rho, Legnano e Magenta. (ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano