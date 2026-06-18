Maffioli “Settore franchising in crescita ma ancora enormi opportunità sviluppo”

MILANO (ITALPRESS) - "Quello attuale è un contesto economico non facile, lo conosciamo, lo abbiamo visto tramite i dati del Rapporto Assofranchising Italia 2026 - Strutture, Tendenze e Scenari, realizzato da Patrigest insieme a TEHA Group e presentato oggi al Franchising Summit 2026. In queste difficoltà si sta muovendo oggi il mondo del franchising e quindi tutto il nostro settore. Si tratta di un settore in crescita continua di anno su anno e anche nel 2025, quindi rispetto al 2024, c'è stato un +8% di fatturato. Questo sta a testimoniare che il mondo del franchising continua a essere un motore dello sviluppo in Italia". Lo ha sottolineato Massimiliano Maffioli, presidente Assofranchising, a margine del Franchising Summit 2026, nella sede di Confcommercio a Milano. "Il franchising comprende tanti settori - grande distribuzione, ristorazione e abbigliamento la fanno un po' da padrone - ma poi in realtà tutti gli ambiti stanno crescendo in questi anni - ha ricordato poi Maffioli - Questo ci dice molto anche dell'opportunità che abbiamo. Si tratta di mondo che ha ancora enormi opportunità di sviluppo, basta guardare i nostri colleghi internazionali, Paesi anche a noi vicini che hanno delle percentuali di presenza di franchising ben superiore alla nostra. Quindi si presentano grandi opportunità per il futuro". xm4/tvi/mca1