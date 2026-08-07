MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il governo spagnolo ha “lanciato un ultimatum” all’Italia affinché rimuova entro domenica 9 agosto i controlli introdotti per i cittadini provenienti dalla Spagna. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Pais, aggiungendo che, in caso contrario, l’esecutivo di Madrid è pronto a introdurre “misure proporzionate”. Palazzo Moncloa considera la decisione italiana “ingiusta, contraria agli interessi dell’Ue e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola”, riporta ancora il quotidiano.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).