Madonna compie 67 anni e sceglie la Toscana per i festeggiamenti

FIRENZE (ITALPRESS) – Madonna compie oggi (16 agosto) 67 anni e sceglie la Toscana per festeggiare questa occasione. Ieri è arrivata a Firenze con alcuni amici, familiari e membri del suo staff. E’ stata ripresa per le strade della città da numerosi fan e appassionati che ne hanno poi caricato immagini sui social.

La pop star è stata filmata mentre, con un grande cappello in paglia in testa, e indossando un vestito firmato da una nota casa di moda italiana, faceva shopping nella zona dell’Oltrarno a Firenze. Da sempre legata all’Italia, la cantante ha legami con la cittadina abruzzese di Pacentro, dove sono nati i suoi nonni paterni, poi emigrati negli Stati Uniti.

Secondo indiscrezioni, Madonna passerà la seconda parte della giornata a Siena dove è in programma la corsa del Palio dell’Assunta, manifestazione sempre molto attrattiva anche per i turisti americani. Avrebbe un hotel prenotato per un party organizzato appositamente per il suo compleanno.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)