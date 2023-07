MILANO (ITALPRESS) – Nel pieno del grande successo delle date estive e in attesa dello speciale concerto previsto per il 21 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (MI), a grande richiesta Madame annuncia oggi nuove date indoor in autunno. La tournèe partirà da Roma il 5 novembre e toccherà le principali città italiane. Questo il calendario delle nuove date, prodotte e organizzate da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music: 5 novembre a Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone; 8 novembre a Bari, Teatro Team; 23 Novembre a Bologna, Teatro Europauditorium; 25 novembre a Genova, Teatro Carlo Felice; 27 Novembre a Torino, Teatro Colosseo; 30 novembre a Firenze, Teatro Verdi; 6 dicembre a Reggio Emilia,Teatro Romolo Valli. Le prevendite per le nuove date autunnali saranno disponibili dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 28 luglio, su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Mentre sono già in prevendita i biglietti per le date estive e per il concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI). Insieme a Madame sul palco ci sarà la band che la accompagna in tour dal primo momento: Dalila Murano (batteria), Karme (Carmelo Caruso) (tastiere), Estremo (Enrico Botta) (consolle) ed Emanuele Nazzaro (basso).

Foto: ufficio stampa Help PR & Media Relations

(ITALPRESS).