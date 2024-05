ROMA (ITALPRESS) – Botta e risposta a distanza tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi, dopo le dichiarazioni dell’ex manager a “Belve” sul fatto che il cantante non sarebbe stato riconoscente nei suoi confronti.

“Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso?”, scrive Ferro in un lungo post sui social. “La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire ‘grazie’, la seconda è dire ‘scusa”’, afferma. “Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati. Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l’hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema”. “Ho digitato ‘Tiziano Ferro Mara Maionchi’ e sono uscite circa 55mila voci contenenti entrambi i nostri nomi”, continua l’artista.

“Potrei postare la miriade di interviste nelle quali ti ho celebrata – prosegue Ferro – i ringraziamenti nel booklet dei miei album nei quali eri in prima linea nei ringraziamenti, il nostro scherzo telefonico, una serie infinita tra citazioni nel mio libro o nel web – in tutte le lingue del mondo, perché ho parlato di te e Alberto in tanti posti del globo”. Ferro conclude il suo post condividendo un video che, a suo dire, rappresenta un ”abbraccio di cuore”. ”Magari sono uno stolto ma a me questo, sembrava un abbraccio di cuore. Che peccato, che tristezza,” conclude l’artista.

Nel corso della conferenza di presentazione dell’Eurovision Song Contest, Mara Maionchi ha commentato: “Con Tiziano Ferro avrei voluto mantenere un rapporto. Abbiamo spinto tanto all’inizio, mi sarebbe piaciuto un ‘Ciao, come va?’ ogni tanto o un ‘Buon Natale’. Forse non ci siamo capiti, ho parlato di riconoscenza umana, non economica”: La Maionchi ha anche negato di avergli fatto pressioni perché nascondesse la sua omosessualità o perché dimagrisse: “Non era una forzatura, per me non era giusto c e un ragazzo di 18 anni pesasse così tanto. Se si è più magri ci si muove meglio, per me è un fatto normale, anche io cerco, purtroppo difficilmente, di mantenermi. In più lo spettacolo ha qualche esigenza, non credo di averlo forzato”. Poi ha concluso: “Credo di avergli dato consigli buoni in buona fede. E comunque quelle che contano sono le canzoni e lui le aveva”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

