WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Siamo totalmente in linea sulla Siria. Possiamo fare grandi cose con l’Iran. Ma non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia”. Inizia così una serie di messaggi privati che il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe inviato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I messaggi sono stati resi pubblici dallo stesso inquilino della Casa Bianca sul social Truth.

Nello stesso messaggio, Macron propone a Trump “un G7 a Parigi giovedì pomeriggio dopo [il forum di, ndr] Davos, invitando a margine ucraini, siriani, danesi e russi”. Lo scambio di messaggi arriva in un momento di forte tensione tra Washington e Parigi: oltre al dossier Groenlandia, la decisione della Francia di non aderire al Board of Peace per Gaza ha portato Trump a minacciare l’applicazione di dazi al 200% sui vini francesi e champagne.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).