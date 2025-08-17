Macron “Putin non vuole la pace, ma la capitolazione dell’Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – “Non credo che Putin voglia la pace, penso che voglia la resa dell’Ucraina. Alcune sue richieste sono inaccettabili”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, parlando alla stampa al termine della riunione in teleconferenza dei Volenterosi sull’Ucraina.
