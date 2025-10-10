PARIGI (ITALPRESS) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha nuovamente nominato Sébastien Lecornu come primo ministro, fa sapere l’Eliseo. “Accetto per dovere la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di un bilancio entro la fine dell’anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali. Farò di tutto per riuscire in questa missione: dobbiamo porre fine a questa crisi politica che sta esasperando il popolo francese, e a questa instabilità, che è dannosa per l’immagine della Francia e per i suoi interessi”, scrive sul suo profilo X Lecornu.

BARDELLA “UNA VERGOGNA DEMOCRATICA”

Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha cosi commentato la nomina “bis” di Sebastien Lecornu come Primo ministro, da parte del Presidente Macro: “Il governo Lecornu II, nominato da Emmanuel Macron, più isolato e distaccato che mai all’Eliseo, è una brutta barzelletta, una vergogna democratica e un’umiliazione per i francesi. Il Rassemblement National censurerà ovviamente immediatamente questa squadra senza futuro, la cui unica ragione d’essere è la paura dello scioglimento, cioè del popolo”.

