Macron “Missione a guida francese e britannica in Ucraina”

Francia e Regno Unito hanno deciso di realizzare una missione in Ucraina "di rassicurazione", a cui parteciperanno anche altri Stati. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine dei lavori del vertice dei volenterosi oggi a Parigi.

“Oggi la proposta viene da Francia e Regno Unito ed è accettata da Ucraina e altri Stati membri, non c’è bisogno dell’unanimità per questa missione a guida francese e britannica. Abbiamo lavorato in team anche con i rappresentanti delle Forze armate ucraine, per definire luogo, numero di forze e capacità. Niente è escluso, dalle forze di terra a quelle marittime a quelle aeree, ma queste non si sostituiscono né ad eventuali forze di pace né alle forze ucraine”, ha detto Macron. “La Russia non vuole la pace, ma a prescindere da quello che farà la Russia noi vogliamo rispettare il diritto internazionale”, ha proseguito Macron aggiungendo che a queste “forze di rassicurazione parteciperanno diversi Paesi europei”.

Niente accordo sulle forze di peacekeeping

l vertice di Parigi non è stata raggiunta l’unanimità sull’eventuale invio di forze di

peacekeeping in Ucraina. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine dei lavori del vertice dei volenterosi oggi a Parigi. “Alcuni Paesi non hanno la capacità, altri non hanno il contesto politico per essere d’accordo”, ha aggiunto Macron.

