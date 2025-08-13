PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Negli ultimi mesi l’Europa ha preso decisioni storiche per diventare una potenza militare e geostrategica, occupandosi della propria sicurezza collettiva“. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron. Finora, ha osservato, l’Ue si era solo occupata di mercato unico e questioni economiche. “Adesso prendiamo in mano il nostro destino”, ha aggiunto.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
