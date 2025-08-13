Macron “L’Europa ha preso decisioni storiche, ora si occupa della propria sicurezza collettiva”

Mandatory Credit: Photo by snapshot/Future Image/B Elmenthaler/Shutterstock (15411991d) French President Emmanuel Macron at the press statement after a joint discussion at the Borsig Villa on Lake Tegeler in Berlin. / French President Emmanuel Macron making a press statement after a joint meeting at the Borsig Villa on Lake Tegel in Berlin. French President visits Berlin, Berlin, Berlin, Germany - 23 Jul 2025

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Negli ultimi mesi l’Europa ha preso decisioni storiche per diventare una potenza militare e geostrategica, occupandosi della propria sicurezza collettiva“. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron. Finora, ha osservato, l’Ue si era solo occupata di mercato unico e questioni economiche. “Adesso prendiamo in mano il nostro destino”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

