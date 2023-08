MILANO (ITALPRESS) – “Il dato più importante è il numero dei viaggiatori che sono stati in media 30.000 al giorno contro i 5.000 registrati prima dell’apertura di San Babila”. Atm fa un primo bilancio dei passeggeri a un mese dall’apertura della stazione di San Babila della linea automatica metropolitana 4.

“Una crescita notevole di passeggeri, sei volte superiori a quelli registrati nei mesi precedenti, che conferma San Babila quale collegamento strategico dal centro di Milano al city airport di Linate e nodo di interscambio con la rete metropolitana. Il totale dei viaggiatori registrati nel solo mese di luglio è stato di 750.000. La stazione di San Babila è la più utilizzata con una media di 12.000 accessi giornalieri, segue il capolinea di Linate con 5.000 passeggeri al giorno che usufruiscono della linea 4 dall’aeroporto per raggiungere il cuore di Milano” continua la nota.

“Questi numeri sono destinati a crescere ulteriormente anche in vista del completamento dell’intera linea fino al nuovo capolinea di San Cristoforo e confermano la metropolitana automatica 4 un’infrastruttura importante per la mobilità milanese. Anche se il trasporto oggi continua tuttavia a registrare, rispetto al periodo pre-covid, un calo che oscilla tra il 15% e il 20%

sull’intera rete” conclude Atm.

