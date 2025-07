M2 di Milano, al via la riqualificazione della tratta da Cadorna e Garibaldi con 60 operai al lavoro

MILANO (ITALPRESS) – Al via la riqualificazione della tratta tra Cadorna e Garibaldi della M2 di Milano. I lavori sulla metropolitana Verde – che sono iniziati sabato 19 luglio e si concluderanno domenica 7 settembre – consistono nella sostituzione di 1,2 chilometri di binari nelle due direzioni e nel rinnovo integrale di tutta la sede ferroviaria.

Si tratta del primo intervento strutturale su questa tratta dalla sua inaugurazione il 3 marzo 1978. Per permettere l’esecuzione di un cantiere di questa portata da parte dei 60 operai che si alternano su turni – per 51 giorni, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 – si è resa necessaria l’interruzione della circolazione dei treni tra Cadorna e Garibaldi e la chiusura delle stazioni di Lanza e Moscova.

Dal post pandemia sono stati investiti per il rinnovo della linea M2 più di 300 milioni di euro e, più in generale, Atm sta gestendo oltre 1,6 miliardi di investimenti in appalti, per metropolitane e linee di superficie, soprattutto fondi ministeriali. La scelta di concentrare il cantiere durante il periodo estivo, dopo la chiusura delle scuole, “rientra in un’attenta pianificazione dei lavori con l’obiettivo di limitare l’impatto sulla mobilità cittadina, in un momento in cui il flusso dei passeggeri è generalmente più contenuto”, spiega l’azienda dei trasporti milanese. “Si tratta di lavori importanti e improcrastinabili per la sicurezza della linea. Stiamo rinnovando tutta l’infrastruttura”, ha spiegato durante un sopralluogo con la stampa, Massimiliano Riboli, direttore Infrastrutture di Atm.

“La scelta di fare l’intervento in questo periodo è legata al fatto che nelle settimane centrali del mese di agosto c’è un calo di passeggeri superiore al 50/55% sulla M2. Nella prima e ultima settimana il calo è invece del 40%”, ha precisato Amerigo Del Buono, direttore Operations metro e superficie di Atm. Nei primi sei mesi del 2025 sono stati oltre 50 milioni i passeggeri sulla M2. Durante le prossime estati sono previsti nuovi interventi di sostituzione dei binari e rinnovo integrale di tutta la sede ferroviaria su altre tratte della Verde, ad esempio quella tra Sant’Ambrogio e Sant’Agostino. Nelle prime giornate dell’attuale cantiere, sono state oltre 100 le persone di Atm in campo, tra assistenti alla clientela e steward per supportare e fornire informazioni ai passeggeri nei pressi delle stazioni coinvolte dai lavori.

-Foto xm4/Italpress-

(ITALPRESS).