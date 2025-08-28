M.O. Tajani “Al lavoro con Arabia Saudita per soluzione a due stati”

ROMA (ITALPRESS) - "In questo momento la nostra azione è tutta rivolta a Gaza: noi vogliamo che finisca la guerra, che si arrivi quanto prima a un cessate il fuoco, non vogliamo più morti civili e vogliamo la liberazione di tutti gli ostaggi". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio TAJANI, incontrando il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, a Villa Madama. "Lavoriamo insieme" a Riad "per la soluzione a due stati, ha aggiunto. xi2/trl/mca2