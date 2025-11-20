“M.I.S.L.A. (mettiamo in salvo l’amore)” è il nuovo album di Nino Buonocore

MILANO (ITALPRESS) – “M.I.S.L.A. (mettiamo in salvo l’amore)” è il titolo del nuovo album di inediti di Nino Buonocore in uscita in CD e in digitale il 21 novembre (etichetta Incipit Records, distribuzione Egea Music). L’album sarà disponibile anche in Vinile dal 12 dicembre. Il popolare e raffinato cantautore napoletano, che non ha mai seguito le mode e ha abituato il suo pubblico ad aspettare la propria esigenza di comunicare, dopo l’uscita nel 2013 del suo ultimo album di inediti “Segnali di umana presenza” si è dedicato quasi esclusivamente ai live, elaborando nuovi percorsi sempre più segnati da contaminazioni jazzistiche, culminati con la pubblicazione nel 2021 dell’acclamato “In Jazz”.

Una svolta stilistica che continua nel nuovo “M.I.S.L.A. (mettiamo in salvo l’amore)”, un album di gran classe nato da alcune session in studio. Quest’atmosfera si respira in tutte le canzoni e rivela lo spirito di gruppo essendo tutto “suonato insieme” a eccellenti musicisti, in un periodo in cui prevale l’uso della tecnologia. È un lavoro che mette l’uomo al centro dell’universo, con la sua capacità di incidere profondamente sul suo destino attraverso la propria autodeterminazione. Buonocore non accetta la teoria secondo cui l’uomo sia costretto a tenere un atteggiamento passivo, attendista, negli accadimenti che attengono al quotidiano, crede invece che sia assolutamente necessario reagire, e che la strada giusta sia il recupero della considerazione di sé e la forza dei sentimenti più autentici, unica vera risorsa per evitare di abbandonarsi all’apatia o alla rassegnazione. Il risultato è un lavoro suonato magistralmente, che pur mantenendo le atmosfere leggere del passato si arricchisce di sonorità sofisticate e ci restituisce un artista in stato di grazia, la cui iconica voce continua a emozionare.

