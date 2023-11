GENOVA (ITALPRESS) – Carlo Luzzatto è stato indicato come futuro amministratore delegato e direttore generale di Rina Spa, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica. La nomina verrà formalizzata entro la fine del 2023, in concomitanza della finalizzazione dell’ingresso di Fondo Italiano d’Investimento nella compagine societaria con una quota di minoranza fino al 33%. Ugo Salerno rimane parte attiva della vita aziendale e resta in carica nel ruolo di presidente esecutivo. L’avvicendamento – si legge in una nota – rappresenta un naturale passaggio nel percorso di crescita globale del Gruppo e si inserisce in una fase di grande slancio per l’azienda, focalizzata sul perseguimento del piano strategico, sull’efficientamento dei processi e sull’evoluzione verso modelli di business e servizi sempre più basati sull’innovazione e sui principi Esg. Luzzatto è stato scelto al termine di una selezione molto ampia durata mesi, che ha coinvolto diversi tra i migliori manager italiani, gestita da Egon Zehnder che è la più grande società privata di ricerca di dirigenti al mondo.

Ingegnere formatosi nelle migliori business school del mondo, Luzzatto vanta oltre trent’anni di esperienza nei settori dell’energia, dell’aerospazio e delle infrastrutture. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli apicali – in Italia e all’estero – in aziende pubbliche e private quali General Electric, Ansaldo Energia, Chromalloy e Impresa Pizzarotti.

Paolo d’Amico, presidente del Registro Italiano Navale, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere Carlo Luzzatto, che sarà nominato Ad di Rina nel corso della formazione del prossimo Cda. Siamo certi che Luzzatto, in qualità di amministratore delegato, e Salerno, nel ruolo di presidente esecutivo, daranno ulteriore impulso al già brillante percorso di crescita di Rina”.

Davide Bertone, Ad di Fondo Italiano d’Investimento, ha aggiunto: “Carlo Luzzatto possiede tutte le competenze e le esperienze necessarie alla prossima fase di crescita di Rina. Siamo quindi particolarmente felici di aver raccolto, con Ugo Salerno e il Registro Italiano Navale, la sua adesione al progetto ed entusiasti di averlo a bordo fin da subito”.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Rina –

