Luzi “L’Italia ha una grande cultura ambientale”

"L’Italia è depositaria di una grande cultura ambientale e abbiamo anche la responsabilità di portarla in giro per il mondo, ma non è una forma di colonizzazione". Così il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, a margine dell’evento “The Forest Factor”, a Roma. xb1/sat/gsl