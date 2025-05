Il Lussemburgo accusa Malta di comprare atleti per i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa

LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – Alla vigilia della 20ª edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa (GSSE), che apriranno ufficialmente questo lunedì ad Andorra, gravi accuse sono state rivolte a Malta dal Presidente del Comitato Olimpico del Lussemburgo (COSL), Michel Knepper.

In una dura critica, Knepper ha accusato Malta di “comprare atleti” per partecipare ai Giochi, definendo questa pratica un tradimento dello spirito dell’evento sportivo. Ha espresso profonda preoccupazione per il processo di reclutamento adottato da Malta, sostenendo che il paese stia accelerando la concessione della cittadinanza a sportivi stranieri esclusivamente per aumentare le proprie possibilità di successo nei Giochi.

“È deludente vedere una nazione come Malta distribuire carte d’identità solo per questi Giochi. Lo hanno fatto due anni fa, e a quanto pare sta succedendo di nuovo”, ha dichiarato Knepper. Le accuse arrivano in un momento di crescente tensione all’interno della comunità sportiva maltese.

Di recente, il campione maltese in carica di tennis tavolo, Gabriel Grixti, ha espresso rabbia e frustrazione sui social media dopo essere stato escluso dalla squadra nazionale per i prossimi Giochi. Grixti ha affermato che il governo maltese e il Comitato Olimpico hanno rilasciato passaporti a quattro atleti non maltesi pochi giorni prima dell’inizio della competizione.

